Pnrr: Valditara, aggiudicati il 91 per cento interventi asili nido grazie a semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è detto "particolarmente orgoglioso" del 91 per cento di aggiudicazioni dei lavori degli interventi del Pnrr sugli asili nido. Un risultato "frutto di una significativa opera di semplificazione proposta dal ministero dell’Istruzione e del Merito e introdotta nel decreto-legge di febbraio, e di continua assistenza agli enti locali da parte delle strutture ministeriali, in particolare con la costituzione di una task force edilizia dedicata", ha evidenziato. "Sin dall'inizio il nostro impegno - ha proseguito Valditara - è stato nel segno della concretezza. Le norme introdotte, in un proficuo confronto con l'Anci e tutti i comuni, hanno permesso di recuperare i ritardi accumulati precedentemente, consentendo agli enti locali di raggiungere l’obiettivo". (Rin)