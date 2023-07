Pnrr: i Comuni hanno la più alta capacità di spesa ma chiedono meno burocrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- I Comuni hanno ottenuto il doppio in percentuale di tutte le altre risorse destinate ad aziende di Stato e altre realtà", ha detto il presidente dell'Anci, Antonio Decaro. Tuttavia i Comuni "chiedono una conferenza dei servizi a 30 giorni per tutte le opere pubbliche. Ci chiediamo perché è possibile usare una procedura semplificata per scuole e nidi, costruiti con i fondi del Pnrr, ma non per rigenerare un parco o un'area urbana degradata che non passa per le risorse del Pnrr", ha aggiunto Decaro. Dall'altro lato, anche le imprese chiedono agli enti locali tempi più brevi. Il piano 5G del Pnrr, a cui sta lavorando Inwit, ad esempio, punta a portare la connettività in 1.200 aree del Paese. Però "Inwit per un nuovo sito impiega 8-9 mesi: 2 mesi servono per l'effettiva realizzazione della torre mentre gli altri 6-7 mesi se ne vanno per ricerca dei luoghi e permessistica. Nel piano Pnrr abbiamo registrato il 50 per cento di dinieghi a posizionare torri in nuovi siti", ha spiegato Diego Galli, direttore generale di Inwit. Tra tutti i progetti comunali del Pnrr, in campo a oggi, il 54 per cento viene dal Sud Italia e ai Comuni del Sud sono destinate il 44,6 per cento delle risorse complessivamente destinate a tutti i Comuni italiani. Un dato in cui Roma, Capitale del Paese, si inserisce con un piano da 279 progetti per oltre un miliardo gestiti in modo diretto e a cui si aggiungono quelli che avranno ricadute sulla città ma sono gestiti da altri enti. "Abbiamo 279 progetti di cui siamo soggetto attuatore diretto per 1 miliardo e 150 milioni a cui si aggiungono 250 milioni in co-finanziamento. Ma poi abbiamo tante altre risorse, di cui non siamo soggetto attuatore, ma che avranno ricadute in città", ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri. (segue) (Rer)