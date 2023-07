Pnrr: i Comuni hanno la più alta capacità di spesa ma chiedono meno burocrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostegno alle istanze dei Comuni è stato espresso dai ministri intervenuti oggi nei numerosi tavoli di confronto. "Abbiamo tante potenzialità nei sindaci, abbiamo un riferimento certo, si deve rafforzare questo ruolo in una architettura di Stato che finora, invece, disincentivava questo ruolo attuando tagli", ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Poi, dal ministro, è arrivato un appello alla revisione dell'abuso d'ufficio: "I sindaci non possono essere spaventati nell'esercizio delle loro funzioni. Non faccio il ministro della Giustizia ma ho fatto l'amministratore locale e ritengo che l'abuso di ufficio debba essere rivisto: il 93 per cento dei processi per abuso di ufficio finisce nel nulla". Tra i presenti anche il ministro del Lavoro, Marina Calderone, e il ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Uno dei nodi da sciogliere, in tempi brevi, per favorire lo sviluppo del Pnrr, infatti, riguarda il personale. "Tra i problemi del Pnrr c'è il tema dei prezzi, i rincari vanno dal 15 al 30 per cento in più, e il governo deve sostenerli. E c'è il tema del personale. Assumere a tempo determinato non aiuta. Il personale non è sufficiente, abbiamo vincitori di concorso che scelgono di andare altrove dove hanno retribuzioni più solide ma per ora ce la stiamo facendo, le gare sono state fatte e nessuna è andata deserta", ha detto il sindaco di Roma Gualtieri. (segue) (Rer)