Cultura: l'Università Federico II di Napoli e il Fai Campania premiano il progetto "800 II" (4)

- Tra i progetti che si sono distinti nella challenge lanciata dall'Ateneo federiciano oltre a quello vincitore, il lavoro del team di Francesco De Simone, Elena Liberatore, Vladimiro Andrea Barrella, Maria Vittoria Agosti e Annalisa Improta che ha presentato l'idea di un app dal titolo "Pio pio" per esplorare il vasto patrimonio culturale della Federico II in modo innovativo e coinvolgente tramite la realtà aumentata: le opere prendono vita per raccontare la loro storia proponendo, inoltre, sfide per ottenere riconoscimenti e premi. Clelia Iovine e Nicolas Mariniello hanno, invece, proposto "FedeCult" l'app che mira a svelare segreti, storie e curiosità sui siti culturali dell'Università attraverso dei trasmettitori wireless che comunicano all'app la posizione del visitatore, permettendo di fornire informazioni dettagliate. Una proposta che include anche l'accessibilità a tutte le persone, inclusi i soggetti con disabilità, offrendo funzionalità di supporto come testi espandibili, narrazioni audio e segnalazioni di ostacoli alla mobilità. In vista della celebrazione del suo 800° anniversario nel 2024, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, grazie alla sua esperienza, conoscenza e azione sia nel campo della formazione che della ricerca, sta portando avanti un progetto di "innovazione socio-culturale" per la valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio culturale universitario, che si fonda su una visione creativa dello spazio, dei percorsi culturali e del turismo sostenibile. L'obiettivo è sviluppare un sistema progressivo di usi innovativi del patrimonio storico, monumentale e culturale dell'Università, per coinvolgere, interessare, attrarre, promuovere e informare la cittadinanza, attraverso l'apertura, il recupero e riqualificazione di spazi e monumenti e creazione di un sistema turistico attrattivo basato sull'utilizzo delle nuove tecnologie, dei linguaggi contemporanei e delle piattaforme digitali. (Ren)