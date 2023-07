Stellantis: Fim-Cisl, produzione del I semestre cresce del +15,3 per cento in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in negativo invece i plant Maserati Modena (-1,6 per cento) e Cassino (-1,4 per cento). Su entrambi gli stabilimenti hanno pesato i giorni di fermo legati alla mancanza di materiali. E' tornata invece a crescere, dopo un I trimestre negativo, la produzione di veicolo commerciali del plant di Atessa (+11,5 per cento). Anche qui avevano pesato i fermi produttivi legati alla mancanza di materiali. Mentre il plant di Torino continua a crescere ma non impressiona con un +9,4 per cento trainato dalla 500 Bev. Fatica invece la produzione Maserati, che è ben lontana dai numeri del 2017 (6.400 unità vs 27 mila). Fim-Cisl ha concluso il report bacchettando il governo Meloni sul mancato utilizzo dell'Fondo specifico dell'automotive. "Dopo 9 mesi dall’insediamento del governo Meloni a tutt’oggi non si è provveduto ad utilizzare le risorse stanziate nel Fondo specifico dell’automotive per favorire la reindustrializzazione e la trasformazione del settore. Si stanno finanziando unicamente gli incentivi alla domanda (acquisto di auto sostenibili) indispensabili per promuovere l’acquisto di veicoli con un costo superiore del 50 per cento (650 milioni per tre anni a partire dal 2022). Come Fim l’abbiamo ribadito più volte, che non si devono sottrarre risorse per la reindustrializzazione indispensabili per evitare l’impatto negativo di oltre 75 mila lavoratori nel comparto auto a seguito del cambio delle motorizzazioni. Il Fondo stanziato dal precedente governo era di circa 8 miliardi, ne rimangono circa 6 miliardi. Bisogna accorciare la catena di fornitura, portando nel nostro Paese le produzioni di tutta la componentistica che rappresenterà l’auto del futuro". (Rpi)