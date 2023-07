Pnrr: Galli (Inwit), puntiamo a portare 5G in 1.200 aree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano 5G del Pnrr, a cui sta lavorando Inwit, punta a "portare la connettività in 1.200 aree". Lo ha detto Diego Galli, direttore generale di Inwit, nel corso dell'evento "Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città" organizzato dall'Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. A oggi "Inwit ha 23 mila torri distribuite sul territorio per portare la connettività sia outdoor che indoor", ha aggiunto. "Inwit per un nuovo sito impiega 8-9 mesi: 2 mesi servono per l'effettiva realizzazione della torre mentre gli altri 6-7 mesi se ne vanno per ricerca dei luoghi e permessistica. Nel piano Pnrr abbiamo registrato il 50 per cento di dinieghi a posizionare torri in nuovi siti", ha sottolineato. "Mille siti sono duemila mesi - ha detto Galli - quindi anche noi crediamo nel valore aggiunto della collaborazione pubblico privato".(Rer)