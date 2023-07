Pa: Zangrillo, 340 mila assunzioni nei prossimi due anni e in tempi brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per innovare la Pubblica amministrazione, nell' ambito del reclutamento di nuovo personale "abbiamo assunto 157 mila persone nel 2022, contiamo di assumerne 170 mila per anno, nel 2023 e nel 2024". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, nel corso dell'evento "Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città" organizzato dall'Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. "Tuttavia quando ci siamo insediati era di 789 giorni il tempo, prima della pandemia, per un concorso e inserimento nella pubblica amministrazione. Siamo intervenuti sulle procedure concorsuali che non devono andare oltre i sei mesi, abbiamo avviato un portale obbligatorio, da giugno, per tutte le amministrazioni e tutte le procedure sono gestite in modalità completamente digitale", ha concluso. (Rer)