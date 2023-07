Pnrr: Zangrillo, introdotti strumenti per rendere attrattive assunzioni in Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le assunzioni di personale per il Pnrr "abbiamo ereditato una situazione complicata ma abbiamo lavorato molto in questi mesi per rendere le procedure concorsuali semplificate, le abbiamo digitalizzate, dal primo gennaio le procedure concorsuali della Pa vengono gestite dal nostro portale e il mandato è obbligatorio per tutte le amministrazioni. Abbiamo lavorato per accorciare i tempi di inserimento, erano tempi biblici di più di due anni e ora invece avvengono entro sei mesi. Sono strumenti che nel tempo renderanno la pubblica amministrazione sempre più attrattiva, capace di rispondere alle necessità di un giovane che esce dall'università o da un istituto tecnico". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, a margine dell'evento "Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città" organizzato dall'Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. "Combatto l'idea che la qualità del lavoro nella pubblica amministrazione sia garantire il posto fisso, dobbiamo andare oltre. Il posto fisso è un valore ma dobbiamo dimostrare che siamo in grado di offrire alle nuove generazioni esperienze professionali motivanti". (Rer)