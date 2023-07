Pnrr: i Comuni hanno la più alta capacità di spesa ma chiedono meno burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra tutte le realtà che hanno accesso ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza i Comuni hanno la più alta capacità di impegnare, e quindi di spendere, le risorse. Tuttavia gli enti locali chiedono norme semplificate e uno snellimento della burocrazia per portare a compimento le opere. Allo stesso tempo, le grandi aziende del Paese, che mettono a disposizione competenze e investimenti, ritengono necessario rafforzare le collaborazioni pubblico-privato con gli enti locali ma chiedono anche ai sindaci di rendere più brevi i tempi di rilascio di autorizzazioni e permessi. Si è tenuto oggi, al centro congressi "La Nuvola" di Roma, la prima delle due giornate di confronto organizzata dall'Anci dal titolo "Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città". La capacità di spesa dei Comuni, delle risorse del Pnrr, al momento è al 91 per cento a fronte di un 46 per cento di altre realtà. "In Italia ci sono 197 mila progetti del Pnrr finanziati con 105 miliardi e 700 milioni. Dei 40 miliardi destinati ai Comuni, sono stati assegnati 36,3 miliardi, il 91 per cento delle risorse. Agli altri soggetti sono stati assegnati 69,4 miliardi, una cifra maggiore, ma la percentuale sul totale delle risorse destinate ad altre realtà, è il 46 per cento. (segue) (Rer)