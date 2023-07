Pnrr: i Comuni hanno la più alta capacità di spesa ma chiedono meno burocrazia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, secondo le grandi aziende del Paese, è necessario accelerare sulla collaborazione pubblico-privato per favorire l'infrastrutturazione del Paese e di conseguenza la capacità dell'Italia di gestire eventuali criticità e carenze energetiche. L'appello è stato unanime. "Il dialogo tra pubblico e privato per l'innovazione e la digitalizzazione del Paese deve andare avanti e in modo sempre più serrato", ha detto Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. "Solo attraverso le infrastrutture siamo in grado di garantire diversificazione e sicurezza nei flussi energetici nel Paese al fine di evitare crisi dei prezzi come si sono visti negli ultimi mesi. Dall'altro lato, lo sviluppo delle tecnologie per la transizione richiede a sua volta nuove tecnologie", ha sottolineato Stefano Venier, amministratore delegato di Snam. (Rer)