Cultura: il dramma siriano "Existenz" venerdì al Campania teatro festival - foto

- Una prima mondiale nella sezione Internazionale, l’incontro poetico tra Rosita Copioli e Giacomo Leopardi, le repliche di “Animate”. Questo il programma del 7 luglio al Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio. Alla Sala Assoli di Napoli, alle ore 21, con repliche il giorno successivo alle 17 e alle 22, debutta “Existenz”, un testo della giovane drammaturga siriana Wihad Suleiman affidato alla regista berlinese Lydia Ziemke. In scena incontriamo due donne e due uomini nel bel mezzo di una guerra, ridotti alla loro nuda ESISTENZA. Nella pièce, ambientata nel passato, nel presente e nel futuro, le persone lottano per comprendere la loro residua ESISTENZA dopo aver perso le persone amate, i loro beni, i loro sogni e la loro libertà. Wihad Suleiman ci porta nella mente dei suoi personaggi creando un mix unico di parole che descrivono la percezione diretta della violenza, e immagini liriche che esplorano gli effetti a lungo termine della guerra sulla mente dell’individuo. Porta i protagonisti in luoghi senza nome e in stati deliranti pieni di rabbia e di dubbio, di speranza e di desiderio. La domanda rimane: cosa significa semplicemente esistere? Suleiman scrive degli eccessi della guerra, come accade ovunque e in qualsiasi momento. Così facendo, trova le parole per un’esperienza al limite dell’esistenza che ci permette di aggrappare alla vita nonostante tutto. Il pubblico accompagna gli attori (Mohamad Al Rashi, Corinne Jaber, Amal Omran e Alois Reinhardt) molto da vicino, entrando nella loro mente attraverso le cuffie. Il testo è stato creato durante una serie di workshop tenuti presso il Royal Court Theatre di Londra. Wihad Suleiman è nata nel 1988 e si è diplomata all’Istituto Superiore di Arti Drammatiche di Damasco. Nel 2015 ha partecipato ad una residenza di sei mesi presso il Theater an der Ruhr di Mülheim, finanziata dal Goethe Institut. La sua versione di “Medea” è stata presentata in anteprima sul palco principale del Theater Oberhausen nel febbraio 2017. Lo spettacolo, in arabo e tedesco con sovratitoli in italiano, è co-prodotto dalla Fondazione Campania dei Festival. Alle 18, invece, al teatrino di Verzura della Villa Floridiana di Napoli, c’è il terzo appuntamento della sezione Letteratura, a cura di Silvio Perrella, con il coordinamento di Brigida Corrado e l’organizzazione di Vesuvioteatro. Rosita Copioli ci guida lungo un percorso, presente anche nei suoi versi più recenti, che conduce a Giacomo Leopardi. “Dalla siepe” è non a caso il titolo dell’incontro, per fare uso di un’immaginazione scavalcante, capace di scendere verso i primordi del mondo e di scrutare possibili futuri, nuove pozze espressive, mescola di prosa e di versi. Infine, nell’ex Tabacchificio Saim di Paestum (Sa), nel borgo di Cafasso, si replica alle 18, alle 19.30 e alle 21 “Animate”, la performance-installazione di Chris Salter. Interpreti gli attori italiani Davide Paciolla e Rossella Pugliese.(Ren)