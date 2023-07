Enti locali: Decaro (Anci), conferenze servizi a 30 giorni per tutte opere pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni chiedono "una conferenza dei servizi a 30 giorni per tutte le opere pubbliche. Ci chiediamo perché è possibile usare una procedura semplificata per scuole e nidi, costruiti con i fondi del Pnrr, ma non per rigenerare un parco o un'area urbana degradata che non passa per le risorse del Pnrr". Lo ha detto il presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenendo alla seconda edizione dell'evento "Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città" organizzato dall'Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. "Chiediamo di semplificare la piattaforma, il tecnico comunale è sempre lo stesso, chiediamo di semplificargli la vita. Tutti ci dicono che abbiamo ragione ma nessuno poi cambia le norme", ha aggiunto. (Rer)