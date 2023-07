Stellantis: Fim-Cisl, produzione del I semestre cresce del +15,3 per cento in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nel I semestre del 2023 la produzione di Stellantis in Italia è cresciuta del 15,3 per cento. Lo ha reso noto Fim-Cisl nel suo tradizionale report. Le crescita ha riguardato sia il mondo della autovetture (+16,9 per cento) che quello dei veicoli commerciali (+11,5 per cento). I dati sono comunque ancora lontani dal milione prospettato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso. La produzione complessiva in questo I semestre è stata di 405.870 unità e Fim-Cisl prevede che a fine anno questo numero raggiunga le 800 mila unità. Numeri che comunque riporterebbero la produzione al periodo pre-Covid. A livello di plant la crescita è stata trainata in particolare da Pomigliano e Melfi con una crescita rispettivamente del 26 per cento e del 18,4 per cento. Ma se Pomigliano sorride anche osservando i dati pre-Covid, non si può dire lo stesso di Melfi. Lo stabilimento Campano probabilmente entro l'anno supererà i livelli produttivi pre-pandemici grazie in particolare ai suv Alfa Romeo Tonale e Hornet e alla Fiat Panda, mentre Melfi ha una perdita rispetto al periodo pre-Covid del 27 per cento. (segue) (Rpi)