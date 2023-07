© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 6 luglio, alle ore 11,00, nell'Aula Consiliare del Palazzo di Via Verdi, ii consiglieri comunali Rosaria Borrelli, Massimo Cilenti, Catello Maresca e Gennaro Demetrio Paipais presenteranno alla stampa l'iniziativa approvata ieri in consiglio comunale per consentire la riapertura della sede della Municipalità 6 sita in Piazza Michele De Iorio, a Ponticelli, chiusa da due mesi.(ren)