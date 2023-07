Musica: venerdì le Ebbanesis chiudono rassegna Katharsis a Monte di Procida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 7 luglio ore 21.00 a Monte di Procida, nei giardini dell'affasciante Villa Matarese, ultimo appuntamento della rassegna Katharsis, ideata Valentina Carannante e Luigi Bignone, organizzata dall'Associazione Factotum, con il sostegno di Wiautomation in sinergia con il Comune di Monte di Procida. La rassegna si chiude con la presenza scenica del duo Ebbanesis - formato da Serena Pisa e Viviana Cangiano. "Non vediamo l'ora di esibirci nella meravigliosa Villa Matarese di Monte di Procida – raccontano Pisa e Cangiano. Quest'estate è iniziata molto bene, abbiamo lavorato tanto, la nostra musica è approdata anche in Portogallo. Termineremo il tour estivo il 28 luglio, all'arena Flegrea per un evento tutto al femminile curato da Federico Vacalebre. Dopo ci fermeremo per un po', i primi di agosto è atteso un altro evento molto importante: la nascita del secondo figlio di Serena, che per tutto quest'anno in qualche modo ci ha seguito ed è stato in scena con noi, possiamo dire fino alla fine, perché ormai mancano pochi giorni alla sua nascita". (ren)