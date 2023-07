Autonomia: Ciarambino (G misto), l’addio dei saggi è manifesto funebre su riforma leghista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla riforma leghista dell’autonomia differenziata è stato affisso il manifesto funebre: con l’addio di quattro esponenti di primo piano del Comitato per l’individuazione dei Lep, che sarebbe dovuto servire a “tranquillizzare” il fronte del Sud contrario alla riforma, mi auguro che si metta quanto prima la parola 'fine' al Ddl Calderoli, vergognoso progetto con l’intento principale di rompere l’unità nazionale, incrementare i divari tra Nord e Sud e condannare i cittadini del Mezzogiorno a essere cittadini di serie B per sempre", ha dichiarato Valeria Ciarambino, consigliere del Gruppo misto e vicepresidente del Consiglio regionale. "L’addio dei 4 saggi è solo l’ultima dimostrazione di quanto sia scellerata e impraticabile 'l’idea' leghista di spaccare l’Italia e creare un Paese a due velocità, senza garantire uguali diritti sul territorio nazionale. Una proposta che ha inanellato sinora solo autorevoli bocciature, dall’Ue, al Servizio Bilancio del Senato, a Bankitalia, alla Corte dei Conti. Ora più che mai, dopo l’ennesima picconata a questo pericoloso disegno, occorre unire le forze e spingere perchè il Governo lo cestini definitivamente. Società civile, sindacati, imprese, partiti politici e cittadini comuni, hanno già detto 'no' a questa secessione mascherata. Se cominciano a vedersi le prime crepe nella maggioranza sul Ddl vuol dire che abbiamo ragione: questa riforma è una grandissima schifezza", ha concluso Ciarambino. (ren)