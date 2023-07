Campania: Rubano (FI), grato a Sangiuliano per impegno su patrimonio culturale Sannio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'agenda della valorizzazione del patrimonio culturale del Sannio è stata al centro di un incontro tra il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ed il parlamentare di Forza Italia, Francesco Maria Rubano". C0sì in una nota l'Ufficio stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi presidente. "Il deputato ha illustrato al Ministro il progetto di continuazione dello scavo archeologico dell'area di piazza Cardinal Pacca, a Benevento, e la futura sistemazione ad area archeologica attrezzata, che a breve sarà trasmesso dal Soprintendente ai Beni archeologici di Caserta a Benevento, Gennaro Leva, al ministero. Un piano per il quale Il Ministro Sangiuliano, accogliendo la richiesta del parlamentare, si è impegnato a garantirne il finanziamento", ha proseguito la nota. "Sempre per Benevento - ha continuato la nota - sarà attivato un tavolo tecnico, con la partecipazione anche del ministero degli Esteri, per avviare una collaborazione virtuosa con il Cairo volta a valorizzare il Museo Egizio, straordinaria eccellenza italiana. Rubano, nel corso dell'incontro, ha poi proposto lo sviluppo del turismo religioso investendo su Pietrelcina, città di San Pio e su Guardia Sanframondi per i Riti Settennali, centri religiosi e culturali di rilievo internazionale". (segue) (ren)