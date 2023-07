Pnrr: Venier (Snam), servono infrastrutture per sviluppo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorrono infrastrutture e interventi per lo sviluppo del Paese. Lo ha detto Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, nel corso dell’evento “Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città” organizzato dall’Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. “Il tema al centro della discussione di oggi – ha spiegato - è come riuscire a dare gambe al Pnrr e a quelli che sono gli interventi di Repower Eu. Il filo conduttore tra le due iniziative è il tema delle infrastrutture, che sono fondamentali sia per garantire la sicurezza energetica sia per percorrere il percorso verso la neutralità carbonica, ovvero il percorso di transizione nel suo complesso. Solo attraverso le infrastrutture – ha aggiunto - siamo in grado di garantire diversificazione e sicurezza nei flussi energetici nel Paese al fine di evitare crisi dei prezzi come si sono visti negli ultimi mesi. Dall’altro lato, lo sviluppo delle tecnologie per la transizione richiede a sua volta nuove tecnologie. Basti l’esempio che la maggior parte delle fonti rinnovabili sono disponibili nel sud d’Italia, e la maggior parte del consumo energetico è nel nord. Questo presuppone di riuscire a trasportare l’energia dal sud verso il nord, così come oggi sta avvenendo per il gas. Questo richiede infrastrutture e interventi sempre più strategici per garantire un percorso che sia giusto ed equilibrato”, ha concluso Venier.(Rer)