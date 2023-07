Pnrr: i Comuni hanno la più alta capacità di spesa ma chiedono meno burocrazia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul punto dal dicastero della Pubblica amministrazione, Zangrillo ha replicato: "Per quanto riguarda le assunzioni di personale per il Pnrr abbiamo ereditato una situazione complicata ma abbiamo lavorato molto in questi mesi per rendere le procedure concorsuali semplificate, le abbiamo digitalizzate, dal primo gennaio le procedure concorsuali della Pa vengono gestite dal nostro portale e il mandato è obbligatorio per tutte le amministrazioni. Abbiamo lavorato per accorciare i tempi di inserimento, erano tempi biblici, di più di due anni, e ora invece avvengono entro sei mesi. Sono strumenti che nel tempo renderanno la pubblica amministrazione sempre più attrattiva, capace di rispondere alle necessità di un giovane che esce dall'università o da un istituto tecnico". Sul tema dei costi dell'energia, e delle materie prime, invece, rassicurazioni sono arrivate dal ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. "Abbiamo superato l'82 per cento degli stoccaggi, abbiamo una situazione di discreta tranquillità per il prossimo autunno-inverno - ha detto -. Se il prezzo del gas si mantiene sui valori attuali, si può pensare di superare la fase a carbone. Vuol dire portare al minimo i motori con la speranza che ci sia più certezza per il futuro. Siamo in un momento storico in cui il quadro geopolitico non è ancora fermo. È in corso una guerra e quindi i movimenti e le oscillazioni potrebbero esserci". (segue) (Rer)