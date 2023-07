Salute: piano Mezzogiorno per le Scienze della vita, presentazione a Città della Scienza di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano strategico per la Life Science nel Mezzogiorno. Se ne discuterà domani, 6 luglio, alle ore 15 a Città della Scienza, nell'ambito del Laboratorio Sanità 20/30. Al tavolo di confronto, moderato dal giornalista Romolo Sticchi, parteciperanno, dopo i saluti del presidente Agenas, Enrico Coscioni: Massimiliano Boggetti, presidente Cluster Alisei, Andrea Fortuna, partner PWC Italy, Francesco Salvatore, fondatore Ceinge, Vincenzo Nigro, presidente distretto tecnologico Bio Sciences Campania. Concludono i lavori della tavola rotonda gli assessori regionali Ettore Cinque e Valeria Fascione. "Sono orgoglioso di presentare a Napoli in anteprima il Piano per il Mezzogiorno- dice Massimiliano Boggetti - . Noi soci del Cluster Alisei siamo convinti che la ricerca nelle scienze della vita, che ha ricadute dirette sulla salute, possa essere un volano per il benessere sociale, l'indotto e un acceleratore per la qualità di vita del sud Italia. Presenteremo un documento molto accurato, redatto a quattro mani con PwC, ricco di dati e informazioni che ribadiscono il perché ha molto senso implementarlo, possibilmente in tempi rapidi". "Il comparto delle Life Sciences – dice Vincenzo Nigro - rappresenta una vera eccellenza regionale. Il Distretto Campania Bioscience riunisce imprese, centri di ricerca e di trasferimento tecnologico espressione della qualità straordinaria che la nostra regione può esprimere. Lo dimostrano il nostro impegno al fianco di prestigiosi partner europei, in progetti come Epicentre, e gli importanti risultati raggiunti in ambito oncologico, come la piattaforma tecnologica Satin. Questo ultimo ambito rappresenta una delle principali linee di ricerca del nostro cluster. Siamo certi che, anche grazie al supporto del Piano Mezzogiorno presentato da Alisei, l'intero territorio meridionale potrà diventare un polo di riferimento per il settore e un attrattore di cervelli e talenti". "La Campania – dice infine Franco Salvatore, fondatore CEINGE - può esercitare a pieno titolo una leadership per il Mediterraneo e dettare le linee di sviluppo e di progettualità futura. Sulla lotta alle malattie vanno cambiati i paradigmi su cause e meccanismi dell'invecchiamento, secondo il principio che l'età non ha significato, mentre è importante prendere provvedimenti radicali in favore della prevenzione".(Ren)