Napoli: Laboccetta (Polo sud), sindaco conferisca cittadinanza onoraria a Bellenger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli è una grande capitale. La capitale del Sud. È da sempre città cosmopolita, aperta alla bellezza e al merito, luogo di convegno della grande cultura europea. Il popolo napoletano è generoso, ospitale, inclusivo. Ed è per questo che ci rattrista molto il prossimo “pensionamento” del direttore del Museo di Capodimonte, il francese Sylvain Bellenger, che dovrà lasciare l’incarico per raggiunto termine di legge. Mai come in questi anni, e in questi ultimi mesi in particolare, con la mostra “Naples à Paris” appena inaugurata al Louvre sotto l’alto patronato dei presidenti Mattarella e Macron, abbiamo avuto la chiara percezione della grandezza del lavoro che Bellenger ha svolto. Un lavoro che, attraverso la proiezione internazionale del Museo e del Parco di Capodimonte, onora la storia napoletana ed è solo l’ultima testimonianza di un impegno svolto al massimo grado e con i massimi esiti auspicabili. Sono dunque convinto che il sindaco Manfredi, allo scadere del mandato di Bellenger a Capodimonte, nel prossimo ottobre, vorrà conferire a questo straordinario francese-napoletano la cittadinanza onoraria. Un gesto che dimostrerebbe quanto Napoli sappia ricambiare con il proprio amore chi, come Sylvain Bellenger, la sua storia, il suo popolo, la sua cultura, così straordinariamente ha dimostrato d’amare e di servire. Sarebbe un atto dovuto nei confronti di qualcuno che lascerà molto più di una traccia positiva del suo passaggio nella nostra capitale". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (ren)