Pnrr: Decaro (Anci), problema con anticipi, aziende chiedono 30 per cento

- Sul Pnrr "abbiamo un problema di anticipi, che oggi sono del 10 per cento. Dove c'è progetto esecutivo chiediamo il 30 per cento che è quello che ci chiedono le aziende per procedere con i lavori". Lo ha detto il presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine della seconda edizione dell'evento "Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città" organizzato dall'Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. "Storicamente i Comuni spendono in investimenti il 25 per cento delle loro risorse, se otteniamo ulteriori risorse le spenderemo", ha aggiunto. (Rer)