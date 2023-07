Infrastrutture: Capone (Ugl), migliorare infrastrutture portuali attraverso fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La navigazione marittima rappresenta un tassello cruciale per il Sistema-Paese e va promossa e valorizzata attraverso investimenti nella formazione, nell'innovazione tecnologica, nella salvaguardia ambientale e nell'implementazione delle infrastrutture portuali". Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, in occasione del Congresso Federazione Nazionale Mare dell'Ugl, che si è tenuto a Torre del Greco a Napoli. "In primo luogo, per proteggere il mare e favorire una navigazione sempre più sicura e sostenibile, occorre sostenere le imprese del settore, attraverso anche l'utilizzo dei fondi del Pnrr, nella prospettiva di migliorare l'interconnessione fra porti, ferrovie e autostrade, sviluppando quindi gli accessi ai porti. Occorre, inoltre, una maggiore digitalizzazione dei processi portuali, con sistemi di controllo e tracciamento delle merci. In tal senso, è opportuno sostenere le competenze dei marittimi e dei lavoratori della filiera, con il fine di agevolare anche la transizione ecologica. Su questo piano - ha aggiunto il leader sindacale - l'Ugl è pronta a fare la sua parte, insieme agli attori del comparto, aumentando l'offerta formativa e le opportunità di riqualificazione per i lavoratori del settore". Per il segretario generale, infine, "sarà decisiva la capacità delle parti sociali di presentare proposte concrete al Governo per un rilancio strutturale della navigazione, quale comparto strategico a livello nazionale, a tutela dell'occupazione e dello sviluppo sostenibile del Paese".(ren)