Campania: Rubano (FI), grato a Sangiuliano per impegno su patrimonio culturale Sannio (2)

- "Il ministro Sangiuliano - ha annunciato il deputato azzurro - ha accolto il mio invito e a settembre sarà a Pietrelcina per mettere a punto insieme il progetto di rilancio di un settore strategico. Ne ho dato notizia anche al sindaco della città. Sono entusiasta per la concretezza con la quale sono state accolte le mie richieste. Sangiuliano e' il ministro del fare. Sono certo - ha aggiunto - che la devozione a San Pio e gli altri eventi di culto potranno creare anche un ponte tra i popoli nel Mediterraneo". "Il ministro – ha reso noto Rubano- ha assicurato impegno e la sua presenza il prossimo anno anche a Guardia Sanframondi". "Infine si è affrontato anche il tema della valorizzazione del Museo archeologico del Sannio Caudino con sede a Montesarchio. E' stato deciso di avviare una consultazione con Ales Spa, società in house del Ministro della Cultura", ha cncluso la nota. (ren)