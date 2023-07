Sport: Canottieri Napoli, le olimpiadi giallorosse aprono i festeggiamenti per i 109 anni del circolo - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successo e partecipazione per le olimpiadi giallorosse, organizzate dal Circolo Canottieri Napoli, in occasione dei 109 anni dalla sua fondazione. Quest'anno la manifestazione è dedicata a Rosario Mazzitelli, storico ufficio stampa del circolo, prematuramente scomparso. Il presidente del circolo, Giancarlo Bracale, ha voluto fortemente che la festa del sodalizio fosse abbinata ad un momento di sport. La mattinata si è aperta con la classica sfida tennistica dove a primeggiare è stata la Canottieri con Parisi Antonio, Pizzuto Giovanni, di concetto Arturo, Alagna Francesco, Gianluca Squadrilli che hanno avuto la meglio sui giornalisti Maurizio Nicita e Roberto Conte. Come di consueto a tenere banco è la sfida di pallanuoto, con la squadra dei giornalisti che fronteggia una rappresentanza della Canottieri Napoli. Alle 12 è scesa in vasca la rappresentativa di pallanuoto capitanata da Antonio Sasso con Tony e Gianluca Iavarone, Ottavio Lucarelli, Mimmo Sica, Paolo Trapanese, Claudio Russo, Gianluca Actis, Carlo e Gianluca Verna e Mario Zaccaria, Fabrizio Buonocore, supportati da Enzo Massa e Biagio Borrelli, a sfidarli, Renè Notarangelo, Gualtiero Parisio, Paolo Trapanese, e Fabrizio Buonocore, Gianluca Squadrilli, Avagnano, Baldassi, Gianluca Lemmo, Simonetti Baldazzi ad arbitrare Maurizio de Chiaro. Nello sport non è mai nulla scontato, è quelli che sulla carta erano i favoriti escono sconfitti: la squadra dei giornalisti grazie ad un ispirato Gianluca Verna, al coriaceo e mai domo capitano, Antonio Sasso, e l'apporto dei due outsider, il centroboa della canottieri, Biagio Borrelli e mister Enzo Massa chiude la partita 10 a 9. Il cambio di passo avviene nel secondo tempo quanto i giornalisti agguantano il pareggio portando il risultato sul 4 a 4 poi allungano nel terzo tempo chiudendo 8 a 5 con gol di Gianluca Verna. Nel quarto e ultimo tempo la Canottieri prova la rimonta ma non c'è più tempo. Si chiude la mattinata con la cerimonia di premiazione e il commosso ricordo del presidente del circolo Giancarlo Bracale e del presidente dell'Ussi, Mario Zaccaria di Rosario Mazzitelli, a premiare le squadre la moglie di Rosario, Nuccia Mazzitelli. (Ren)