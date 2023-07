Energia: Pichetto su gas, superato 82 per cento stoccaggi, discreta tranquillità per inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla fine della crisi del gas "non ho la sfera di cristallo ma abbiamo superato l'82 per cento degli stoccaggi, abbiamo una situazione di discreta tranquillità per il prossimo autunno-inverno". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'evento "Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città" organizzato dall'Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. "Se il prezzo del gas si mantiene sui valori attuali, si può pensare di superare la fase a carbone. Vuol dire portare al minimo i motori con la speranza che ci sia più certezza per il futuro. Siamo in un momento storico in cui il quadro geopolitico non è ancora fermo. È in corso una guerra e quindi i movimenti e le oscillazioni potrebbero esserci", ha concluso. (Rer)