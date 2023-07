Ambiente: Pichetto, perdite acquedotti oltre 40 per cento, piano per raccolta acque piovane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rischio di una riduzione delle risorse idriche del 40 per cento in Italia nei prossimi anni "dobbiamo essere preoccupati del fatto che abbiamo perdite sugli acquedotti che superano il 40 per cento, gran parte degli acquedotti italiani sono stati costruiti tra gli anni '50 e '70 del Novecento. Abbiamo la necessità di fare un piano di raccolta di acqua piovana". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'evento "Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città" organizzato dall'Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. "La Spagna, alla nostra stessa latitudine - ha aggiunto -, raccoglie il 37 per cento. Noi negli ultimi 40 anni non abbiamo avuto politiche per creare invasi, sia per la parte irrigua che per l'energia. Pertanto non sono allarmato ma preoccupato nella misura in cui sappiamo che dobbiamo reagire, anche per fare fronte al cambiamento climatico. Faremo una programmazione pluriennale di grandi opere". (Rer)