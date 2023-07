Napoli: Nartea presenta "Echi della Rivolta" per rievocare la figura di Masaniello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 8 luglio ore 20.00, torna la visita guidata teatralizzata di NarteA Echi della Rivolta, un affascinante percorso che conduce i visitatori nell'atmosfera della rivolta del luglio 1647 - quando il popolo napoletano si ribellò al viceré spagnolo, il Duca D'Arcos - ponendo l'accento sugli aspetti sociali, politici e storici in cui agì la figura carismatica e trascinatrice di Masaniello. La visita, scritta e diretta da Febo Quercia, vede in scena Mario Di Fonzo, Mariachiara Falcone e Pietro Juliano. Ad accompagnare i visitatori nei luoghi della rivolta - il Chiostro, la chiesa e la piazza del Carmine - sarà la guida Matteo Borriello. L'evento è inserito nel programma ufficiale della festa del Carmine 2023, accreditato dal comitato tecnico-scientifico per il recupero filologico e l'innovazione culturale della festa del Carmine 2023, presieduto da Maurizio Rea. Il pubblico potrà visitare il Chiostro del Carmine Maggiore, recentemente restaurato. Il piccolo chiostro, risalente al 1466, è conseguente all'ampliamento del complesso religioso verso il mare; il chiostro degli affreschi, invece, eretto verso la fine del XVI secolo, contiene al suo interno dipinti di grande pregio ad opera di Giovanni da Pistoia e Giovanni Balducci da Firenze. Di grande suggestione, inoltre, sarà la visita serale alla Chiesa di Santa Maria del Carmine Maggiore, voluta dagli Angioini e occupata dai Carmelitani, che ospita al suo interno la tomba di Corradino di Svevia e che un tempo ospitò anche quella dello stesso Masaniello.(ren)