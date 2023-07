Pnrr: Decaro, assegnato il 91 per cento risorse, Comuni primo investitore in opere pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha aperto questa mattina i lavori della seconda edizione di Missione Italia, l'evento annuale durante il quale i Comuni fanno il punto dello stato di avanzamento dei progetti del Pnrr loro assegnati. "Il nostro modo di operare - ha spiegato - ci impone continue verifiche, soprattutto di fronte ai cittadini. E oggi possiamo dire, dati alla mano, che il lavoro di questi anni sta producendo effetti concreti. Il Pnrr dei Comuni non è più fatto solo di cifre e documenti, ma sono cantieri aperti in tutta Italia. Stiamo rispettando i tempi previsti". Il presidente dell'Anci ha fornito i dati più recenti e aggiornati sull'attuazione del Piano. "Al 31 maggio – ha detto Decaro – ai Comuni erano stati assegnati 36,3 miliardi di euro, che sono pari al 91 per cento della dotazione finanziaria che era prevista per loro. Per fare un raffronto, a tutti gli altri soggetti attuatori del Pnrr nello stesso periodo sono stati assegnati 69,4 miliardi di euro, cioè il 46 per cento della dotazione prevista". "Secondo i dati dell'Anac – ha aggiunto – sulle 102 mila gare d'appalto bandite fin qui in Italia da tutti i soggetti attuatori, 52 mila cioè più della metà sono state bandite dai Comuni. Questo conferma che le amministrazioni comunali continuano a essere i primi investitori in opere pubbliche del Paese. Gli investimenti fissi lordi dei Comuni sono aumentati del 70 per cento nel 2023 rispetto al 2017: è una tendenza molto importante perché ormai rappresenta un fattore strutturale e permanente nel quadro dell'economia nazionale e un forte contributo alla crescita del Paese". (segue) (Com)