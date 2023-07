Maltempo: Decaro (Anci), spiace chiusura governo su decreto alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Emilia Romagna, a seguito dell'alluvione "merita tutta la nostra attenzione e impegno. Vorrei mandare da qui un saluto e il sostegno dell'Anci ai sindaci dell'Emilia Romagna. Ci è successa una cosa strana all'Anci e all'Upi, rispetto al decreto che è in discussione ora. Sulle risorse volevamo solo un impegno, non ritrovarle tutte nel decreto. Abbiamo trovato una chiusura totale e lo devo dire, visto che ci sono diversi ministri qui, ci è sembrato strano che il governo non abbia fatto neanche un apertura a un tavolo tecnico. Nostro malgrado abbiamo dovuto esprimere parere negativo, cosa che non facciamo mai". Lo ha detto il presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenendo alla seconda edizione dell'evento "Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città" organizzato dall'Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. "Speriamo che in questa fase si possano accogliere almeno una parte degli emendamenti proposte dai comuni, sulle risorse per l'alluvione", ha aggiunto. (Rer)