Pnrr: Decaro (Anci), capacità spesa Comuni 91 per cento, altre realtà 46 per cento

- La capacità di spesa dei Comuni delle risorse del Pnrr al momento è al 91 per cento a fronte di un 46 per cento di altre realtà. Lo ha detto il presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenendo alla seconda edizione dell'evento "Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città" organizzato dall'Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. "In Italia ci sono 197 mila progetti del Pnrr finanziati con 105 miliardi e 700 milioni. Dei 40 miliardi destinati ai Comuni, sono stati assegnati 36,3 miliardi, il 91 per cento delle risorse. Agli altri soggetti sono stati assegnati 69,4 miliardi, una cifra maggiore, ma la percentuale sul totale delle risorse destinate ad altre realtà, è il 46 per cento. I Comuni hanno ottenuto il doppio in percentuale di tutte le altre risorse destinate ad aziende di Stato e altre realtà", ha detto. (segue) (Rer)