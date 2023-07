Pnrr: Decaro (Anci), capacità spesa Comuni 91 per cento, altre realtà 46 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anac, inoltre - ha aggiunto Decaro -, certifica che da luglio 2022 a giugno 2023 in tutta Italia sono state svolte 102 mila gare del Pnrr e del Pnc e i Comuni hanno fatto 52 mila di queste gare, ovvero il 51 per cento. Società, aziende e consorzi pubblici ne hanno fatte il 16 per cento e il 14 per cento riguarda altri università e ricerca". Secondo il presidente dell'Anci "questa tendenza non può che rafforzare la capacità di spesa dei Comuni, rispetto agli altri enti. Gli investimenti fissi lordi sono aumentati nel 2023 del 70 per cento rispetto al 2017, ultimo anno in cui il patto di stabilità ha avuto l'impatto più negativo", ha concluso. (Rer)