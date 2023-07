Pnrr: De Caro (Anci), da Comuni 52 mila gare per 80 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei bandi del Pnrr sono stati presentati progetti per 80 miliardi e sono state fatte 52 mila gare nei Comuni. Lo ha detto il presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio De Caro, a margine della seconda edizione dell’evento “Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città” organizzato dall’Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. "Per noi questa è una seconda tappa - ha detto -. Abbiamo preso degli impegni con i cittadini nella prima edizione prima del lancio dei bandi, sono stati presentati progetti per 80 miliardi a fronte dei 40 a disposizione per i Comuni e sono state fatte 52 mila le gare fatte dai Comuni. Stiamo dimostrando ai cittadini che i Comuni e i sindaci stanno mantenendo i propri impegni sul Pnrr". (Rer)