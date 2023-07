Napoli: laboratorio sanità, domani De Luca a Città della Scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 6 luglio, a Napoli, nelle sale di Città della Scienza, torna il Laboratorio Sanità 20/30. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, interverrà a metà mattinata, concludendo il tavolo di confronto sulle nuove sfide dell'innovazione tecnologica in sanità. Per tutto il giorno, studi e incontri, con tavoli tematici sui temi della salute, soprattutto sulle opportunità offerte dalla innovazione digitale e biomedica per il rilancio della sanità in Campania e nelle altre regioni del Sud. Dirigenti, medici, universitari, esperti e scienziati ragioneranno di ricerca, nuove tecnologie e cure. Interverranno tutti i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere e universitarie della Campania. La giornata vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Enrico Coscioni, presidente Agenas e presidente del Comitato scientifico dell'evento. Il "Laboratorio" è promosso da Gutenberg, Fondazione per l'Innovazione e la Sicurezza in Sanità, con il patrocinio di Regione Campania, Conferenza delle Regioni e PA, Comune di Napoli, Age.na.s e Istituto Superiore di Sanità.(ren)