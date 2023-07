Vulcani: Muscarà (G misto), pubblicato bando per esodo. Fino ad oggi hanno scherzato?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Napoli ha finalmente ammesso la sua impreparazione circa i piani di esodo per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, giacché hanno infatti pubblicato solo oggi la gara per la redazione del piano di esodo assistito ed a quello autonomo per i cittadini della zona rossa", così ha dichiarato il Consigliere regionale della Campania del Gruppo misto, Maria Muscarà. "Il paradosso sui piani si ha nel momento in cui Protezione Civile, Ingv e Amministrazioni locali, garantiscono l'esistenza di piani di emergenza, con la conseguente esercitazione a Pozzuoli nel 2019, mentre invece il Comune di Napoli pubblica ora il bando per la realizzazione per gli stessi. Allora la domanda sorge spontanea: o era tutta propaganda con piani approssimativi ma mai definitivi, oppure non sono mai esistiti! Resta l'incapacità e l'impreparazione per un evento che certamente, se dovesse succedere, con questa classe dirigente, sarei poco rassicurata. Intanto, dopo aver trivellato negli anni precedenti per la ricerca dell'energia geotermica, aumentano le scosse di terremoto, sarà questo il motivo oppure è un caso, ma oggi si cerca di correre ai ripari", ha concluso Muscarà. V (ren)