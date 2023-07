Imprese: intesa tra Unione industriali Napoli-Mostra d'Oltremare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Caputo, "Per la Mostra d'Oltremare, la convenzione con l'Unione Industriali Napoli rappresenta una ulteriore opportunità per aprirci alla città. Mantenendo la programmazione degli eventi storicamente ospitati, l'intesa ci permetterà di ampliare ulteriormente il calendario di appuntamenti tra fiere, convegni, spettacoli, coinvolgendo il mondo delle imprese rappresentato dall'Unione Industriali. Nuovi partner daranno ulteriore impulso alla mostra, affiancandosi agli altri preziosi organizzatori. È una sfida sul lungo percorso con la città e tutto il territorio". Sull'accordo è intervenuto anche il Sindaco Gaetano Manfredi: "Saluto con favore l'accordo sottoscritto tra la Mostra d'Oltremare e l'Unione industriali. Un'intesa finalizzata a valorizzare ulteriormente l'ente mostra, asset strategico secondo il comune di Napoli per lo sviluppo del territorio, in particolar modo dell'area occidentale della città, non solo come ente fieristico, ma come attrattore culturale e dell'intrattenimento". (ren)