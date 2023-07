Napoli: domani al Club Partenopeo c'è "Beninsieme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani sera, 5 luglio, a partire dalle 19.30 c'è Beninsieme al Club Partenopeo. L'evento è organizzato da DareFuturo Onlus, presieduta da Roberto Pennisi in sinergia con Missione Effatà presieduta da Filippo Smaldone. La serata sarà animata dal live della Fierro Band, con Fabrizio e Aurelio Fierro Junior. Con loro sul palco Alessandra Mancaruso. A seguire il DJ set di Aldo & Antonello. L'evento sarà condotto da Serena Albano e Simonetta de Chiara Ruffo, il report fotografico a cura di Claudio Danisi, Pippo by Capri, Giancarlo de Luca, Alessandro Gatto. Per l'occasione sarà aperto il parcheggio di Città della Scienza dove sarà possibile parcheggiare auto e moto. Con una offerta minima di 40 euro sarà possibile contribuire a sostenere progetti solidali in Benin, Togo e Napoli. Quest'anno sarà finanziata la ricostruzione del villaggio palustre di Lopkuò devastato da un incendio verificatosi nel mese di marzo e si contribuirà a sostenere l'inizio dell'attività del Centre Maternel di Sanguerà, in periferia di Lomè (Togo) in memoria di Marina e Maria Pisani, realizzato con un lascito testamentario a DareFuturo. Il Premio DareFuturo 2023 sarà conferito alla memoria di Magiù Radice Pennisi, madre del Presidente di DareFuturo, scomparsa nel dicembre 2022. Il CD di DareFuturo ha anche deciso -all'insaputa del Presidente- che dal prossimo anno il premio porterà associato il nome di Magiù Pennisi.(ren)