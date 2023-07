Napoli: al via le olimpiadi giallorosse al Circolo Canottieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna la sfida sportiva tra giornalisti e soci al Molosiglio, quest'anno dedicata a Rosario Mazzitelli L'appuntamento è per il 5 luglio al Molosiglio con le olimpiadi giallorosse, una sfida tra giornalisti e soci che quest'anno è dedicata a Rosario Mazzitelli, storico ufficio stampa del circolo, prematuramente scomparso. Il presidente del circolo, Giancarlo Bracale, ha voluto fortemente che la festa del sodalizio fosse abbinata ad un momento di sport. Tornano quindi le olimpiadi giallorosse in cui soci e giornalisti si sfidano in due discipline: si inizia alle 10 con la sfida tennistica in cui il coach Massimo Cierro, in compagnia di alcuni soci sfiderà i giornalisti tennisti Roberto Conte, Maurizio Nicita e Fabio Festa. Alle 12 scende in vasca la rappresentativa di pallanuoto capitanata da Antonio Sasso con Tony e Gianluca Iavarone, Ottavio Lucarelli, Mimmo Sica, Paolo Trapanese, Carlo e Gianluca Verna e Mario Zaccaria, a sfidarli, Renè Notarangelo, Gualtiero Parisio, Paolo Trapanese, Enzo Massa e Fabrizio Buonocore.(ren)