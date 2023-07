Napoli: Museo dell'Acqua entra nella rete mondiale Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà giovedì 6 luglio 2023 alle ore 10 presso la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta la conferenza stampa di presentazione dell'ingresso del Lapis Museum - Museo dell'Acqua di Napoli nella Rete Mondiale Unesco dei Musei dell'Acqua. Napoli è la prima metropoli del Sud Italia ad essere ammessa nella rete scientifica dell'Unesco, denominata Global Network of Water Museums (Wamu-Net). La rete è stata fondata dal Programma Idrologico Intergovernativo (IHP) dell'Unesco per promuovere usi sostenibili del bene più prezioso per la vita. Il Global Network of Water Museums conta attualmente più di 90 membri in 41 diversi paesi nel mondo, di cui oltre una ventina in Italia, e i suoi musei fanno registrare, insieme, circa 20 milioni di visitatori all'anno. La conferenza stampa di giovedì sarà introdotta da Raffaele Iovine, presidente dell'Associazione Pietrasanta Polo Culturale Ets, che gestisce il Lapis Museum - Museo dell'Acqua di Napoli. Interverranno: la presidente di Abc Acqua Bene Comune Alessandra Sardu; l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci; il presidente di Te.Am Centro Studi Internazionale Territorio Ambiente e Beni Culturali Antonio Tosi. In collegamento da Venezia interverrà inoltre Eriberto Eulisse, direttore esecutivo del Global Network of Water Museums (Wamu-Net). (ren)