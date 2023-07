Napoli: Acampora (Pd), bilancio. Dopo un anno città finalmente si è svegliata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di quali investimenti parla Acampora? “30 Km di strade rifatte, gli investimenti sulla riqualificazione dei Parchi Cittadini, tra i quali le aree verdi di Scampia, Ponticelli e Secondigliano, la Funicolare di Montesanto, l’ex deposito del Garrittone quale nuovo parcheggio snodo per l’area nord di Napoli”. Inoltre, implementazioni tecniche “l’aumento della Tari, mai aggiornato negli ultimi quattro anni, mantenendo l’impegno di finanziare con 11 milioni il pareggio dell’aumento alle famiglie per garantire zero aumenti ai cittadini”. E poi la Riscossione: “abbiamo il dovere di essere al fianco dei cittadini che pagano le tasse intervenendo su chi non contribuisce alla spesa pubblica della Città”, “invertire la tendenza con il Progetto Obiettivo Valore, bisogna fare di tutto per riuscirci perché questa è la sfida per rilanciare Napoli al netto della riduzione delle entrate da parte del Governo nei prossimi anni”. “Come Partito Democratico abbiamo proposto implementazioni di sottolineatura tematica su temi strategici come l’Osservatorio sulla Casa, la Cura delle Periferie, la Sicurezza Urbana e una cura sistematica ed organizzata dei Verde della Città, inoltre dobbiamo far autorizzare dal Ministero l’assunzione delle Maestre vincitrici del Concorso che ancora non hanno firmato il Contratto”. Un Bilancio dunque positivo, prospettico, con l’obiettivo di essere protagonisti del rilancio di una Città che “dovrà iniziare a correre con dei servizi degni della Terza Città d’Italia”. (ren)