Napoli: acque destinate al consumo umano, il 12 luglio conferenza dell'Ordine dei Biologi Campania e Molise

- “Nuova direttiva UE 2020/2184 delle acque destinate al consumo umano”. E’ questo il tema al centro conferenza organizzata dall’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise (Obcm) che si terrà a Napoli il prossimo 12 luglio. L’evento è gratuito e si svolgerà dalle ore 16.30 alle 19.30 nella sede dell’Obcm, in via Ponte di Tappia. Scopo dell’incontro è quello di portare alla conoscenza dei biologi iscritti all’Ordine la nuova direttiva UE 2020/2184 delle acque destinate al consumo umano (D. Lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023), entrata in vigore il 21 marzo 2023. "Il decreto - si legge in una nota dell'Ordine - modifica e aggiorna sostanzialmente tutte le precedenti normative riguardanti il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano introducendo nuove modalità di approccio basate sulla prevenzione dei rischi attraverso l’implementazione di un Piano di Sicurezza dell’Acqua. Pertanto, tale D. Lgs rappresenta un vero e proprio punto di riferimento sia per i Gestori dei Servizi Idrici, sia per le Autorità addette al Controllo Ufficiale". Considerata la particolare complessità della nuova normativa, l’OdB Campania-Molise non esclude che si possano organizzare successivamente altre giornate di studio e approfondimento dedicate al tema, avvalendosi di esperti e istituendo, all’occorrenza, anche un apposito gruppo di lavoro multidisciplinare.(Ren)