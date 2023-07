© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE Conferenza stampa di presentazione della Fondazione ITS Capodimonte Ma.De. Academy, istituto tecnologico superiore che avrà sede a Capodimonte e proporrà corsi biennali post diploma per giardinieri specializzati, designer maker della ceramica e del gioiello. Intervengono, tra gli altri, il presidente della Regione CAMPANIA, Vincenzo De Luca e il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger. Napoli, Sala "De Sanctis", Regione Campania, via Santa Lucia 81 (ore 15.00). (ren)