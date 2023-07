Conti pubblici: Istat, nel primo trimestre deficit Pil al 12,1 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rileva l'Istat, il saldo primario delle Ap (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un’incidenza sul Pil del -8,8 per cento (-7,6 per cento nel primo trimestre del 2022). Il saldo corrente delle Ap è stato anch’esso negativo, con un’incidenza sul Pil del -6,0 per cento (-5,9 per cento nel primo trimestre del 2022). La pressione fiscale è stata pari al 37,0 per cento, in riduzione di 0,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato del 3,2 per cento rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi finali è cresciuta dello 0,6 per cento. La propensione al risparmio delle famiglie è stata pari al 7,6 per cento, in aumento di 2,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. A fronte di una sostanziale stabilità dei prezzi (+0,1 per cento la variazione congiunturale del deflatore implicito dei consumi), il potere d’acquisto delle famiglie è cresciuto del 3,1 per cento. La quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 43,7 per cento, è diminuita di 0,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il tasso di investimento delle società non finanziarie, pari al 24,0 per cento, è diminuito di 0,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. (Rin)