Spettacoli: a Pozzuoli domani si presenta il cartellone degli eventi

- Sarà un'estate ricca euqlla che si terrà a Pozzuoli. Il centro storico, Villa Avellino, la Darsena, il Rione Terra saranno infatti le location naturali dell'estate di spettacoli a Pozzuoli che si candida ad essere la Città della Cultura dei Campi Flegrei. La presentazione del cartellone si terrà domani, mercoledì 5 luglio, a partire dalle ore 12 presso l'ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi, al Rione Terra, alla presenza del sindaco Gigi Manzoni, del vicesindaco e assessore a cultura e spettacoli Filippo Monaco, del direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei Fabio Pagano e dei massimi rappresentanti del Teatro Pubblico Campano. La rassegna, intitolata "Notte di Stelle, Pozzuoli in arte", sarà articolata in quattro kermesse: Orizzonti d'Estate (con 25 appuntamenti nella rinnovata area spettacoli di Villa Avellino), A Spasso nel Cinema (con 52 film proiettati all'aperto sul Rione Terra), Spettacoli al Tramonto (sempre nel suggestivo scenario della rocca millenaria) e Ferragosto Puteolano (con il tradizionale pennone a mare ed esibizioni di attori, cantautori e danzatori tra Villa Avellino, Darsena, Centro Storico e scogliera di via Matteotti).(ren)