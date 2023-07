Pnrr: De Pascale (Upi), incomprensibili i rilievi Ue sugli asili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rilievi dell'Ue sugli asili nido "non mi sembrano comprensibili. Non vedo quale sarebbe l'errore nell'ampliare e migliorare una scuola esistente piuttosto che costruirne una nuova, laddove questa opzione non fosse necessaria”. Lo ha detto il presidente dell'Unione Province italiane (Upi) Michele de Pascale, intervenendo alla tavola rotonda sul Pnrr promossa da Legacoop a Roma. “Si tratta di una scelta a basso impatto ambientale che evita il consumo di nuovo suolo, obiettivo ormai condiviso, sottolinea. Credo - ha spiegato - che questa sia una contestazione capziosa nei confronti dell'Italia, che spero si risolverà a breve senza creare nuovi ostacoli a Province e Comuni impegnati a portare a termine questa sfida straordinaria”. Se poi dovessero esserci fondi non spesi, “se ne utilizzi almeno una parte per mettere in sicurezza le strade di montagna, la viabilità provinciale che collega le aree interne e che evita l'isolamento di intere comunità", ha continuato De Pascale. "L'alluvione che ha colpito la Romagna e che ha visto frenare interi tratti di strada - ha rimarcato il presidente Upi - ha dimostrato quanto questa opera sia essenziale per il Paese”. (segue) (Rin)