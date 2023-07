Pnrr: Decaro (Anci), "Missione Italia 2023" occasione per fare il punto sugli investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un anno dal primo appuntamento, la due giorni, organizzata da Anci in collaborazione con Ifel, si vuole focalizzare su quanto è stato fatto e quanto c'è ancora da fare sugli investimenti e le riforme che accompagneranno l'attuazione del Pnrr. Dal digitale all'energia, dalla scuola alla mobilità sostenibile, dall'inclusione e integrazione sociosanitaria alle strategie per un sistema integrato dei rifiuti, passando per i piani urbani integrati e il turismo come volano per la valorizzazione del Paese fino al rafforzamento del personale dei Comuni. (Rin)