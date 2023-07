Giovani: grande successo di partecipazione per “The Big Hack” 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “The Big Hack – ha affermato Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania - è il momento clou dell’anno perché punto di partenza e di arrivo della nostra strategia di valorizzazione del capitale umano e di promozione delle competenze digitali. La perfetta conclusione di una settimana dedicata ai nostri talenti che sono in grado di “liberare” il loro potenziale innovativo e attivare il circuito virtuoso che genera l’Open innovation. Voglio ringraziare, infatti, i ragazzi e le ragazze per aver riempito questo weekend di energia e creatività. E anche le aziende, sia le veterane, sia le new entry, per aver aderito con grande entusiasmo e soprattutto fiducia. É questo l’ecosistema che ci siamo impegnati a costruire e a far crescere in questi anni, una dimensione collettiva di lavoro per ottenere obiettivi di crescita solidi e inclusivi per tutta la regione Campania”. “Ancora una volta il Big Hack si è dimostrato - ha affermato Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma – un grande successo, di partecipazione e idee. Gli hackathon sono sempre un momento entusiasmante per la collaborazione, la creatività e l’innovazione. Sono davvero rincuorato nel vedere il grande numero di progetti innovativi che sono stati generati in così poco tempo. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, la Regione Campania che promuove questa importante iniziativa, la Apple Developer Academy e tutti i partner che hanno offerto ai giovani challenge davvero sfidanti. Vi aspettiamo tutti alla prossima edizione della Maker Faire Rome, l’undicesima, dal 20 al 22 ottobre”. (ren)