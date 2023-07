Napoli: Acampora (Pd), bilancio. Dopo un anno città finalmente si è svegliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A distanza di un anno dal Bilancio approvato lo scorso anno, possiamo dire che la Città si è svegliata”, non usa mezzi termini Gennaro Acampora, Capogruppo PD del Consiglio Comunale di Napoli, all’atto del suo intervento in Sala Giunta, nel quale però rimarca i “tanti, troppi debiti che rallentano il percorso di una Città che dovrebbe correre anziché camminare, i 733 milioni di disavanzo si fanno sentire, ma l’utile netto di 53 milioni prodotto sono il chiaro segnale di un’Amministrazione che mantiene gli impegni, anche nei riguardi del Governo Centrale che deve darci ulteriore fiducia”. A tal proposito, Acampora non si tira indietro quando si tratta di lanciare un monito al Governo Nazionale che “non dovrà restituirci questi soldi tra 40 anni, ma nell’immediato perchè questa Amministrazione ha dimostrato di meritare fiducia”. Non mancano gli aumenti, approvati nel Bilancio, sui quali Acampora chiarisce che “sono aumenti importanti per aumentare e migliorare i Servizi per i cittadini napoletani”, nel merito “l’aumento di 50 centesimi sulla tassa di soggiorno e l’aumento sulla tassa dell’imbarco aeroportuale garantiranno nuovi fondi per migliorare i servizi turistici per i napoletani ed i turisti, che sosteniamo fortemente con l’obiettivo comune di organizzare al meglio il grande ritorno turistico che vede protagonista la Città”. “Tanti sono i fondi che siamo riusciti a sviluppare, con i quali siamo intervenuti ed interverremo per investimenti di cui la Città, dalle periferie al centro, ha bisogno”. (segue) (ren)