Musica: Laboccetta (Polo Sud), il soprano del San Carlo Olga De Maio va riassunta

- "La triste storia di Olga De Maio, Soprano del San Carlo, con una brillante carriera alle spalle, pedinata dai vertici del Massimo napoletano come se fosse una criminale. Licenziata con un provvedimento scandaloso. Colpita nel momento più triste della sua vita (la morte della madre) con una pugnalata alla schiena. Un atto disumano. Mi auguro che con l'arrivo del nuovo Soprintendente si possa trovare una soluzione ad una vertenza che non ha ragion d'essere. I lavoratori non sono numeri. E bisogna sempre sforzarsi per capire le ragioni degli altri. Non ho il piacere di conoscere personalmente il soprano del Real Teatro di San Carlo, ma ho letto tutte le carte. Togliere Olga De Maio è un vero e proprio scandalo, va riassunta". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (ren)