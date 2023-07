Pnrr: Decaro (Anci), "Missione Italia 2023" occasione per fare il punto sugli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinto che le due giornate di Missione Italia alla Nuvola saranno un'occasione molto utile per fare il punto sul piano di investimenti più importante che l'Italia abbia mai avuto". Lo evidenzia il presidente dell'Anci Antonio Decaro alla vigilia di 'Missione Italia 2021-2026, Pnrr dei Comuni e delle Città' che si apre domani a Roma, con la partecipazione di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali coinvolti nell'attuazione in Italia del piano Next Generation Eu. "Parleremo del lavoro fatto fin qui dai Comuni, con gli ultimissimi più recenti dati che confermano la loro grande capacità di progettazione e di spesa: di gran lunga la migliore fra tutte le amministrazioni pubbliche", spiega. "Ci confronteremo con i ministri, con gli altri livelli istituzionali e con i soggetti coinvolti nella realizzazione del Pnrr per trovare le soluzioni migliori ai problemi che ancora sono aperti. È il nostro modo di lavorare, sempre alla luce del sole e sempre verificando gli impegni presi e quelli mantenuti. Continueremo così nell'interesse delle nostre comunità", aggiunge Decaro. (segue) (Rin)